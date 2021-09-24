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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 değer kaybederek 463,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalarak 7.051,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşerek 15.531,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 6.638,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 25.968,84 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,14 düşüşle 1,172 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar, Almanya'da hafta sonu yapılacak seçimlere, Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin finansal açıdan zor duruma düşmesine ve merkez bankalarının kararlarına odaklandı.

Dün, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde bırakmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) bu hafta kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmede bulunmuştu.

Çin, bugün kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri "yasa dışı" ilan etti.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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