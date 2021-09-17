Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 değer kaybederek 461,84 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 azalarak 6.963,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 15.490,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 6.570,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 gerileyerek 25.709,56 puana indi.
Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 1,173 seviyesinde bulunuyor.
Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
İngiltere'de perakende satışlar ağustos ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,9 düştü.???????
Yatırımcılar, ekonomik büyümenin hız kaybetmesi beklentisi ile satışa yöneldi.
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