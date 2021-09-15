Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,8 değer kaybederek 463,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 7.016,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 düşerek 15.616 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 6.583,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 gerileyerek 25.762,1 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,181 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de ağustos ayında yıllık enflasyon beklentileri aşarak yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşti. Böylece enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,5, Temmuz 2020'ye göre de yüzde 7,7 arttı.

Çin'de ise perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da beklentileri karşılayamadı.

Piyasalar, İngiltere ve Çin'den gelen ekonomik verileri olumsuz karşıladı.