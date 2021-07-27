Avrupa borsaları düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, şirket gelir verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, şirket gelir verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Küresel piyasalarda, Kovid-19'un delta varyantının yayılması, ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Asya'da Hong Kong borsası, Çin'in teknoloji ve özel eğitim sektörüne ilişkin düzenlemelerinin yatırımcı algısını baskılaması nedeniyle son iki gün içerisinde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 değer kaybederek 458,65 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 6.996,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşerek 15.519,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 6.531,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 25.066,55 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,25'lik artışla 1,183 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar İlham Aliyev Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Burak Elmas Serdar Aziz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 19:32:54. #1.16#

title