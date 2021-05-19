Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,51 değer kaybederek 436,34 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 azalarak 6.950,2 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,77 düşerek 15.113,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 değer kaybıyla 6.262,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 gerileyerek 24.486,69 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 1,221 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, artan enflasyon endişeleriyle birlikte küresel borsalarda güçlenen satışlardan olumsuz etkilendi.

İngiltere'de enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 1,5 artış gösterdi.

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para ile hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda da sert düşüşler yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker