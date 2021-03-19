Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

19.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:42
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, tahvil faizlerindeki artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, tahvil faizlerindeki artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 değer kaybederek 423,35 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 6.708,71 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 düşerek 14.621 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 değer kaybıyla 5.997,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 gerileyerek 24.199,42 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,07'lik düşüşle 1,191 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarını ve Fed'in Kovid-19 salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikte uzatmaya gitmeyeceğini açıklamasını olumsuz karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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