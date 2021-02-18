Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 değer kaybederek 412,7 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 azalarak 6.617,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 düşerek 13.886,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 5.728,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 gerileyerek 22.921,83 puana indi.
Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.35 itibarıyla yüzde 0,37'lik artışla 1,208 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa piyasalarında yatırımcılar, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin aksine artmasına ve büyük şirketlerin açıklanan bilançolarına odaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker