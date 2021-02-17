Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

17.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:02
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD tahvil faizlerinde yükselişin ardından günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD tahvil faizlerinde yükselişin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 değer kaybederek 416,1 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 azalarak 6.710,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 düşerek 13.909,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 5.765,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 gerileyerek 23.178,56 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.36 itibarıyla yüzde 0,52'lik düşüşle 1,204 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcılar, ABD tahvil faiz oranlarındaki artışa ve Bitcoin fiyatının 51 bin doların üzerine çıkmasına odaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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