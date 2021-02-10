Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

10.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:54
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 409,47 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 6.524,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 düşerek 13.932,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 5.670,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 23.264,68 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.23 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 1,213 seviyesinde işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, Avrupa piyasalarının odağında yer alırken; Almanya'daki önlemlerin 14 Mart'a kadar uzatılabileceğine ilişkin haberler endişeleri artırdı.

Şirketlerin dördüncü çeyrek finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Avrupa'da bilançoları açıklanan şirketlerden Danimarka merkezli deniz taşımacılığı firması Maersk'in hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybederken, Air Liquide'in hisseleri yüzde 2'nin, Heineken'in yüzde 4'ün ve Equinor'un yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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