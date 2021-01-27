Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

27.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:38
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,16 değer kaybederek 402,98 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 azalarak 6.567,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,81 düşerek 13.620,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 değer kaybıyla 5.459,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 gerileyerek 21.662,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.24 itibarıyla yüzde 0,4'lük düşüşle 1,21 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dün 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkarmasına rağmen, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, aşılama konusunda tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri hakkında endişeler devam ediyor.

Bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasalara yön verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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