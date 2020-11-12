Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

12.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:38
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 değer kaybederek, 385,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 azalarak 6.338,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 düşerek 13.052,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 değer kaybıyla 5.362,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 20.817,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,24'lük artışla 1,181 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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