Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.
01.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:17
Avrupa borsaları, küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com