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İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

18.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:26
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 3,92 değer kaybederek 279,66 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,05 azalarak 5.080,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,56 düşerek 8.441,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,94 değer kaybıyla 3.754,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 15.120,48 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 1,64'lük düşüşle 1,081 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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