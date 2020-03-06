Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları Kovid-19 salgını endişesiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları Kovid-19 salgını endişesiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,67 azalarak 366,80 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,14 azalarak 5.139,11 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,37 düşüşle 11,541,87 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,62'lik düşüşle 6.462,55 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,50 değer kaybederek 20.799,89 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.07 itibarıyla yüzde 0,75'lik yükselişle 1,132 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA