Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,27 değer kaybederek 424,36 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalarak 7.466,70 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşerek 13.513,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 6.029,75 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 24.478,32 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.24 itibarıyla yüzde 0,29'luk düşüşle 1,0948 seviyesinde bulunuyor.