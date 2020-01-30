Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

30.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:32
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybederek 415,16 puana geriledi.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 azalarak 7.381,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşerek 13.157,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 değer kaybederek 5.871,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 gerileyerek 23.781,10 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,103 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler