Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,58 değer kaybederek 401,01 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 azalarak 7.285,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,05 düşerek 12.964,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kaybederek 5.786,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 gerileyerek 22.728,59 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,54'lük artışla 1,1072 seviyesinde bulunuyor.