Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 değer kaybederek 343,26 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 6.773,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 düşerek 10.772,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybederek 4.799,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 gerileyerek 18.693,45 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,31'lik artışla 1,1342 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA