Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 gerileyerek 352,57 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 azalarak 6.960,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,94 düşerek 11.138,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kaybederek 4.938,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 18.603,04 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.21 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1406 seviyesinde bulunuyor.