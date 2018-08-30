Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 azalışla 385,36 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54'lük kayıpla 12.494,24 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek 7.516,03 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,06 değer kaybederek 9.467,60 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalarak 20.495,10 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,42'lik kayıpla 5.478,06 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.24 itibarıyla yüzde 0,45'lik azalışla 1,1655 seviyesinde bulunuyor.