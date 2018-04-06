Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 azalışla 374,82 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52'lik kayıpla 12.241,27 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 7.183,64 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 9.682,80 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,17 azalarak 22.929,87 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35'lik kayıpla 5.258,24 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.42 itibarıyla yüzde 0,29'luk artışla 1,2277 seviyesinde bulunuyor.