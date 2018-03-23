Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,90 azalışla 365,82 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,77'lik kayıpla 11.886,31 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 6.921,94 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,99 değer kaybederek 9.393,10 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,49 azalarak 22.289,10 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39'lik kayıpla 5.095,22 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.53 itibarıyla yüzde 0,51'lik artışla 1,2364 seviyesinde bulunuyor.