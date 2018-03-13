Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,98 gerileyerek, 375,49 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 7.138,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59 düşerek, 12.221,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek, 5.242,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek, 22.690,98 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 kayıpla 9.691,70 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,56'lık artışla 1,2403 seviyelerinde bulunuyor.