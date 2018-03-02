Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesi yönündeki açıklamalarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,09 gerileyerek 367,04 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,39 değer kaybederek 5.136,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,39 azalışla 21.912,14 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,27 azalarak günü 11.913,71 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,47'lik değer kaybıyla 7.069,90 seviyesinde tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 22.22 itibarıyla yüzde 0,44'lük yükselişle 1,2321 seviyelerinde işlem görüyor.