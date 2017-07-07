Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başlarken piyasaların gözü G20 Zirvesi'nden çıkacak mesajlara çevrildi.

Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başlarken piyasaların gözü G20 Zirvesi'nden çıkacak mesajlara çevrildi.

Kaynak: Dunya.com