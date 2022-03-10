Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalışla 432, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 düşüşle 13.726 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.166 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 6.346 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 azalışla 8.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,34 düşüşle 23.570 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün, yüzde 1,5 yükselişle 1,1070 seviyesinden günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1,1046'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesinin ateşkes müzakerelerine dair umutları artırmasıyla dün yüze 7'te varan yükselişler kaydeden endekslerin yeni güne zayıf başladığını kaydetti.

Bugün gözlerin Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildiğini ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.

Analistler, bugün ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin Fransa'da gerçekleştirileceği toplantı ve ABD'de enflasyon verilerinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.