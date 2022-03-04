Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,75 azalışla 434, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,42 düşüşle 13.504 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.205 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 6.309 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 7.970 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,21 azalışla 23.668 puanda bulunuyor.

Dolar/Rus rublesi paritesi, dün yüzde 12,3 yükselişle 110,2 seviyesinden günü tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1 düşüşle 109 seviyelerinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise bugün 1,1008 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından şu dakikalarda 1,1013'den alıcı buluyor.

Dün, Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde başlayan yangın küresel pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Rusya borsasının bugün de işleme kapalı olacağı açıklanırken, Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30'dan yüzde 12'ye düşürüldüğü belirtildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'ni istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın dış ticaret fazlası ocakta 9,4 milyar avroya çıkarak beklentileri aştı.