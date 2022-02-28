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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalışla 448,5puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 14.270 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalarak 7.416 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 6.617 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,57 azalışla 8.353 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 25.270 puanda bulunuyor.

Rusya borsasında işlemler ertelenirken, dolar/ruble paritesi yüzde 20'den fazla artarak 100 seviyesinin üzerine çıktı. Rusya Merkez Bankası, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,9 düşüşle 1,1170'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan gerilim nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Hafta sonu batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşırken, Avrupa Birliği (AB) de bugün, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının bugün bir toplantı yapacağı bildirildi.

Analistler, bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, İspanya, Europe, Rusya, Ekonomi, Haberler

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