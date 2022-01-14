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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 azalışla 482,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,74 düşüşle 15.913 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.534 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 7.128 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 8.766 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,82 gerileyerek 27.615 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1469 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugünkü yoğun veri gündemi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi 2021 Kasım'da yüzde 1 artarak beklentileri aştı.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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