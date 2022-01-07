Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,02 azalışla 489,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 gerileyerek 16.052 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.444 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 azalışla 8.790 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 27.710 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1305 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanaklarının ardından pay piyasalarında etkili olan oynaklığın azaldığını bildirdi.

Hafta başından bu yana Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerin değişmeye devam ettiğini kaydeden analistler, piyasalarda bugünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi kasımda yüzde 0,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title