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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,02 azalışla 489,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 16.096 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 7.425, puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 azalarak 7.272 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,27 azalışla 8.678 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44 düşüşle 27.756 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 azalışla 1,1296 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirterek, bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de ISM imalat dışı endeksin öne çıktığını ifade etti.

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Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

 Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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