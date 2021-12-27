Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 azalışla 482 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 15.738 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,11 altında 7.078 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 27.002 puanda bulunuyor. İngiltere borsasında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1320 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan Omicron varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini bildirdi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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