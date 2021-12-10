Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,38 düşüşle 475,16 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 15.572 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.302 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,48 azalışla üzerinde 6.975 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 0,25 değer kaybederek 26.751 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1290 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 5,2 ile beklentiler düzeyinde arttı. İngiltere'de ise sanayi üretimi ekimde yüzde 0,6 azalarak tahminlerin altında kaldı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili endişelerin piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde önemli belirleyicilerden biri olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title