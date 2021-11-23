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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,36 düşüşle 478,82 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 15.964 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 7.230 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7.046 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,9 azalışla 27.134 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,1257 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın bugün gerçekleştireceği konuşmasında özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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