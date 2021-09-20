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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,39 düşüşle 455,42 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,73 değer kaybederek 15.222 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,39 düşerek 8.640 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 azalışla 8.455 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 değer kaybederek 6.892 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 düşüşle 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da emtia fiyatları ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ederken, Fransa ile ABD arasında Avustralya üzerinden artan tansiyon pay piyasalarında satış baskısını artırıyor.

Bu hafta bölgenin önemli gündem maddeleri arasında çarşamba ABD Merkez Bankası, perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları bulunurken, yatırımcıların bir gözü de oynaklığın arttığı elektrik fiyatlarında olacak.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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