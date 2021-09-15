Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 düşüşle 467,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 15.716 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 azalarak 8.746 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşerek 6.646 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 7.027 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1814 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da maliyetleri artırmaya devam ederken, bu durum karbon emisyon oranlarını azaltmayı amaçlayan bölgede siyasi tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden oluyor.

Analistler, Lagarde'ın yarınki konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hakan Altun Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Ünal Karaman Şenol Güneş
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:59:23. #1.12#