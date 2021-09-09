Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 düşüşle 465,96 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,51 değer kaybederek 15.531 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 azalarak 8.772 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 düşerek 6.649 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 7.036 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1822 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde geçen hafta enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ve ECB üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) tartışmaya açılabileceğine işaret edeceğini, bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemini artırdığını belirtti.

Bankanın faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar sonrası TSİ 15.30'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerden, artan enflasyonist baskılar karşısında varlık alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçları aranacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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