Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 düşüşle 468,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybederek 15.661 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,34 azalarak 8.776 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 düşerek 6.652 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 değer kaybederek 7.094 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1842 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyondaki yükseliş nedeniyle yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısından daha şahin tonda açıklamaların gelmesi yönündeki beklentiler arttığını belirterek, ECB yetkililerinin varlık alımlarının azaltılması konusundaki sözle yönlendirmelerinin de güçlendiğini kaydetti.

Yarınki ECB toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli pozisyon almasının etkisiyle Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini aktaran analistler, bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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