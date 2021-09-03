Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 düşerek 473,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,10 azalarak 15.824 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 düşerek 8.969 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalarak 6.740 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 7.161 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1879 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) temmuzda yıllık yüzde 12,1'lik artışla beklentileri belirgin bir şekilde aşmasına karşın Avrupa borsalarında yükselişler görülmüştü.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız