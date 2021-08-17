Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 azalarak 471,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,60 gerileyerek 15.833 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 7.132 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 8.848 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 azalışla 6.796 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 26.211 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,1767 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının yanı sıra artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu paralelde yeniden devreye alınan kısıtlama tedbirlerinin pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, jeopolitik risklerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin de arttığına işaret eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışlar, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı haziran ayında yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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