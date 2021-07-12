Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 azalışla 456,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,25 değer kaybıyla 15.647 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 7.074 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 8.741 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 6.486 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 25.015 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 1,1871 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1'i aşan artışlar kaydeden pay piyasalarının yeni haftaya kar satışlarıyla başladığını bildirdi.

Bu hafta, salı Almanya ve ABD'de enflasyon, çarşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ile cuma Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk