Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 455,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,02 düşüşle 15.536 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 azalışla 7.080 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,54 düşüşle 8.713 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 gerileyerek 6.447 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,33 değer kaybederek 24.939 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 1,1804 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat mayısta yüzde 0,3, ithalat yüzde 3,4 arttı. Ayrıca, ülkede dış ticaret fazlası mayısta 12,3 milyar avro ile beklentilerin altında gerçekleşirken, cari fazla mayıs ayında 13,1 milyar avro oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk