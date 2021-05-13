Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,23 azalarak 433,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,40 değer kaybederek 14.937 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 azalışla 6.901 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,06 düşüşle 8.915 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 gerileyerek 6.200 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,60 değer kaybederek 24.4064 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,22 değer kazancıyla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan enflasyonist baskıların dünya borsalarında satış baskısına sebep olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk