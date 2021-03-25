Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 azalışla 422,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 14.590 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 6.712 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 5.929 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.402 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 24.182 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,05 azalışla 1,1807 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Öte yandan piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını ve bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını söylemesine karşın yüzde 1,63 seviyelerinde bulunuyor.

Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme verilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin de takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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