Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

24.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:02
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalışla 422,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 14.599 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.920 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 8.323 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 azalarak 24.036 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1,1826 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişelerinin, birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olduğunu ve buna paralel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin beklentilerin de olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık yüzde 01, yıllık ise yüzde 0,4 arttı. Almanya'da PMI ise, imalat sanayisinde 66,6 ve hizmet sektöründe 50,8 ile beklentileri aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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