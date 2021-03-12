Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

12.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 422,55 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 14.499 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 6.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 6.033 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 8.555 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 azalarak 24.070 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,50 azalışla 1,1935 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, tahvil faizlerinin tekrar yükselmesiyle Avrupa pay piyasalarının güne düşüşle başladığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, şubat Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,3 ile beklentiler düzeyinde artarken, İngiltere'de sanayi üretimi ocakta yüzde 1,5 azalarak tahminlerin altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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