Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,78 azalışla 408,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.624 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 düşüşle 5.737 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.278 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 azalarak 22.879 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerdeki satışların hızlanması ile oluşan panik havasının tüm piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Tahvil fiyatlarındaki düşüşün yeni stop-loss (zarar kes) satışlarına neden olduğunu ve böylece bir sarmala dönüştüğünü belirten analistler, kısa sürede bir dengelenme olmaması durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uzun vadeli tahvil alımı ya da getiri eğrisi kontrolü gibi adımları hayata geçirebileceği yorumlarının artık yüksek sesle konuşulduğunu ifade etti.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk