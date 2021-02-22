Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:43
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,25 azalışla 409,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.570 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 5.715 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 azalarak 22.876 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yavaşlasa da mutasyon riski ve enflasyon endişelerinin piyasalarda tedirginlik yarattığını belirterek, bu hafta ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

Yarın Avrupa Birliği (AB) Bakanları Toplantısı ve cuma AB Liderler Zirvesi'nin de bu haftanın gündeminde öne çıktığını dile getiren analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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