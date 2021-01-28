Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

28.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:37
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,27 azalışla 397,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 13.456 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 azalışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 5.422 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.799 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 azalarak 21.480 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2102 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Küresel ölçekte Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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