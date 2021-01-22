Avrupa borsaları düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:39
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalışla 407,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 13.800 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışla 6.671 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 5.533 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 8.051 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 azalarak 22.103 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmemesine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde"ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini söylemesinin ardından etkili olan satıcılı seyrin bugün de devam ettiği görülüyor.

Analistler, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 57,0 ile beklentilerin hafif altında kaldığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Jose Sosa Erol Bulut Abdullah Avcı Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:42:35. #1.14#
title